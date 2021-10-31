PMPL Turkey 2.Sezon şampiyonu bugün belli oluyor!

Toplamda üç gün süren ve 16 takımın kıyasıya mücadele ettiği PMPL Turkey 2.Sezon finallerinde ilk iki günü geride bıraktık ve sıra artık şampiyonun belli olacağı üçüncü güne geldi. Sıralamaların yavaş yavaş belli olduğu finallerde takımlar son karşılaşmalarına 31 Ekim saat 19: 00'da çıkacak.

Takımların 45 bin Dolar büyüklüğündeki ödül havuzundan en büyük payı almak için mücadele ettiği final sürecinde ilk iki günün ardından Papara SuperMassive Blaze 139 puan ile birinci sırada yer alırken, onu World Of Wonders 131 puan ve 1907 Fenrbahçe ise 121 puan ile takip etti.

Bugün oynanacak PMPL Turkey 2.Sezon final karşılaşmlarının ardından belli olacak genel sıralamada ilk baş takım arasında yer alan ekipler 45 bin dolar büyüklüğündeki ödül havuzundan en büyük payı almak ile birlikte PUBG Mobile Pro League – European Championship'e gitmek için gerekli olan bilete de sahip olacak.

PUBG Mobile Pro League – European Championship'te ise Avrupa'nın dört bir yanından gelen takımlar 150 bin dolarlık ödül havuzu ve şampiyonluk unvanı için karşı karşıya gelecek.

Playerbros - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet