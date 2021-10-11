PlayStation CEO Jim Ryan Oyunların Daha Fazla Kişiye Ulaşmasını İstiyor

PlayStation Ceo Jim Ryan, PlayStation oyunlarının çok daha fazla oyuncu tarafından deneyim edilebilmesini istiyor.

Sony Interactive Entertainment'in patronu olan Jim Ryan, PlayStation'un birinci parti oyunlarının sadece konsol kullanıcılarına özel olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi. Londra'da yapılan bir etkinlikte konuşan Ryan, yüz milyonlarca oyuncuya ulaşmak istediklerini de ifade etti.

Aynı zamanda müzik ve filmlerin ulaştığı menzille yarışmak istediğini de söyleyen CEO, PlayStation 5'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

PlayStation Oyunları PC'ye Gelecek mi?

SIE'nin başındaki isim bu sözleriyle daha önce PS oyunlarının PC platformuna geleceğinin altını çizmiş oldu. Geçtiğimiz süreçte PlayStation'a özel olarak geliştirilen yapımlardan birkaçı PC üzerinde de kendine yer bulmuştu.

Son yıllarda şirketin konsollara özel geliştirdiği oyunları PC'ye taşıma fikrine sıcak baktığını söyleyebiliriz. Bugüne kadar bilgisayar platformunda yer bulan yapımlar ise Days Gone ve Horizon Zero Dawn oldu.

Diğer yandan PlayStation'un en popüler serilerinden biri olan Uncharted serisinin de PC'ye geleceği geçtiğimiz aylarda doğrulanmıştı. Uncharted: Legacy of Thieves Collection önümüzdeki günlerde bilgisayar düzleminde kendine yer bulacak.

Kayıp Miras ve Uncharted 4 PC Yolcusu!

Sony'nin son yıllarda dümeni bu tarafa kırması ise gayet mantıklı olacaktır. Rakibi Xbox, Xbox Game Pass gibi abonelik hizmetiyle platformlar arasındaki sınırları kaldırıyor. Sony ise geliştirmesi çok uzun süren ve devasa bütçeler isteyen yapımları ise oldukça kısıtlı bir kitleye satabiliyor.

"Platforma özel oyun" konsepti gelecekte giderek zayıflayacak ya da oyunlar çıkış yaptıklarında belli bir platforma sadece sınırlı süre boyunca özel kalacak. Her halükarda oyun dünyasının kazanacağını söyleyebiliriz. PlayStation CEO Jim Ryan sözleriyle gelecekte daha fazla oyunu PC'de göreceğimize de sinyal vermiş oldu.

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