Ordu Valisi Tuncay Sonel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sonel, mesajında, Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içinde olduklarını belirtti.

Vali Sonel, Atatürk'ün, "Benim en büyük eserim" dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan cumhuriyetin, Atatürk'ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulduğunu vurguladı.

Bu büyük zaferin sonucunda kahramanlar tarafından millete, geçmişine gururla, geleceğine güvenle bakmalarını sağlayacak bir ülke ve Cumhuriyetin armağan edildiğinin altını çizen Sonel, cumhuriyetin sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesi olduğunu aktardı.

Cumhuriyetin ilanının, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesidir. Gönülleri kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Birliğimizi geçmişte olduğu gibi bugün de gelecekte de hep muhafaza edeceğiz. Birlik ve bütünlüğümüze, demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz."

Sonel, Cumhuriyet Bayramı'nı katlayarak, başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 15 Temmuz'da ve terörle mücadelede ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin birliği ve beraberliği için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, kahraman gazileri ise saygı ve şükranla andığını belirtti.

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