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Ordu'da Demet Akalın rüzgarı

İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek - Haberler | Güncel

- Ordu'da Demet Akalın rüzgarı Demet Akalın Ordu'da halk konseri verdi Ünlü popçu Demet Akalın, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği halk konserinde yağmur altında binlerce insanı coşturdu.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - - Ordu'da Demet Akalın rüzgarı

Demet Akalın Ordu'da halk konseri verdi

ORDU - Ünlü popçu Demet Akalın, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği halk konserinde yağmur altında binlerce insanı coşturdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen Sonbahar Gençlik Konserine binlerce kişi katıldı. Türk Pop müziğinin ünlü ismi Demet Akalın, Karadeniz'in sevilen ismi Ekin Uzunlar ve Türk Halk Müziği'nin ustalarından Çetin Akdeniz'in sahne aldığı Ordu'da yoğun yağmura rağmen gençler gönüllerinde eğlendi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Çetin Akdeniz bağlamasıyla binlerce insan türkülerden demet sunarken, Ekin Uzunlar Karadeniz şarkıları ve kemençe eşliğinde şovlarıyla gençleri coşturdu. Ünlü popçu Demet Akalın'ın sahneye çıktığında başlayan yağmura rağmen gençler alandan ayrılmadı. Demet Akalın şarkıları ve şovlarıyla binlerce insanı coşturarak unutulmaz bir gece yaşattı.

Ordu'da Demet Akalın rüzgarı

Ordu'da Demet Akalın rüzgarı

Ordu'da Demet Akalın rüzgarı

Ordu'da Demet Akalın rüzgarı
İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek - Son Dakika Haberleri
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