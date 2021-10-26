Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı - Haberler
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

KAYSERİ (AA) - Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

M.E. idaresindeki 21 EU 556 plakalı, tarım işçilerini taşıyan minibüs, Niğde- Kayseri kara yolu Konaklı beldesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 11 kişi yaralandı
AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri
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