Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde olimpiyat şampiyonu Okçu Mete Gazoz'un, 76 yaşındaki anneannesi yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde olimpiyat şampiyonu Okçu Mete Gazoz'un, 76 yaşındaki anneannesi yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında sürücü gözaltına alındı.

Kaza, dün gece saatlerinde Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. (43) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen olimpiyat şampiyonu Okçu Mete Gazoz'un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz'a çarptı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Tahmaz, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi hastanenin morguna kaldırılırken sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Adana'dan Gaziantep'e uzanan yastık macerası! 14 cumhuriyet altını içinden çıktı

Adana'dan Gaziantep'e uzanan yastık macerası! 14 cumhuriyet altını içinden çıktı

 İlkokulda öğretmenden dayak iddiası

İlkokulda öğretmenden dayak iddiası

 Öğretmen, düdüğünü elleyen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı

Öğretmen, düdüğünü elleyen 9 yaşındaki çocuğu arkadaşlarının önünde tokatladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aleyna Tilki Özge Özder Kubilay Aka Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 09:55:31. #1.13#