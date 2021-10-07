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Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı Mersin'de jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

MERSİN - Mersin'de jandarma ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia eline 1 kişiyi takibe aldı. Bir süre takibi sürdüren ekipler, silahlı terör örgütünün kırsal kadrosu ile bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahsı yakalamak için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'de terör operasyonu: 1 gözaltı
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