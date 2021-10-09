İrem Derici Mersinli sevenleriyle buluştu

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Ünlü şarkıcı İrem Derici, Mersin'in Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali kapsamında konser verdi.

Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar'da düzenlenen Balık Festivali'nde, sardalya-ekmek lezzeti, müzik ve eğlenceyle buluştu. İlki 2019 yılında yapılan, pandemi nedeniyle geçen yıl ara verilen Karaduvar Balık Festivali, yeniden Mersinlilerle buluştu. Bugün başlayan festival kapsamında, ünlü sanatçı İrem Derici sahne aldı. Binlerce kişinin katıldığı konsere 'Yansın Geceler' şarkısıyla başlayan Derici, gece boyunca sevilen birçok şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 1,5 saat boyunca sahnede kalan Derici'ye sevenleri birçok şarkısında eşlik etti. Sahne şovlarıyla da büyük beğeni toplayan Derici, unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser sonunda Derici'ye, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından çiçek verildi. Festival kapsamında yarın da ünlü sanatçı Ece Seçkin sahne alacak.

(Koray Ünlü - Güray Gürdal/İHA)