Menteşe Belediyesinden eczanelere atık ilaç kutusu - Haberler
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Menteşe Belediyesinden eczanelere atık ilaç kutusu

Bültenler - Haberler | Güncel
Menteşe Belediyesinden eczanelere atık ilaç kutusu

Menteşe Belediyesi Sıfır Atık yönetim planı kapsamında tarihi geçmiş ilaç ve ilaç atıklarının çöpe karışmadan imha edilmesini sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı.

MUĞLA (Bültenler) - Atık ilaç toplama kutusu dağıtımına katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, tarihi geçen,kullanımı güvenli olmayan, çevreye ve topluma zarar verebilecek ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilmesi için Muğla Eczacı Odası ile birlikte belirlenen ilçe merkezindeki 21 eczaneye atık ilaç toplama kutusu dağıtacaklarını belirtti.

Başkan Gümüş, "Herhangi bir nedenden dolayı artık kullanılmayacak olan çevre ve insan sağlığına büyük ölçüde zarar veren atık ilaçlara yönelik başlatılan projeyle, ilaçlar atık olmaktan çıkarılacak. Vatandaşlar, kullanım tarihi geçmiş ve kullanmadıkları ilaçları kendilerine en yakın eczanede bulunan atık ilaç toplama kutusuna bırakarak hem doğayı hem de insan sağlığını korumuş olacaklar. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum." dedi.

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Haber: Menteşe Belediyesinden eczanelere atık ilaç kutusu - Haberler
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