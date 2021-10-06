Mardin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mardin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel
Mardin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karaalani Mahallesi İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi.

Eğitim çalışması kapsamında öğrencilere, trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgi verildi.

Mardin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Gülşen Hazal Kaya İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Mehmet Topal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu İlham Aliyev Şans Oyunları Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Mehmet Fatih Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mardin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 10:05:35. #1.13#