Mardin'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Karaalani Mahallesi İlkokulu öğrencilerine trafik kuralları ile ilgili eğitim verildi.

Eğitim çalışması kapsamında öğrencilere, trafik kuralları ve trafikte dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgi verildi.