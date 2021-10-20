Lübnanlı yetkililer ABD heyetiyle İsrail'le sınır anlaşmazlığını görüştü

Lübnanlı yetkililer İsrail'le sınır anlaşmazlığı müzakere sürecini ABD heyetiyle değerlendirdi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırların belirlenmesi müzakerelerinde ara bulucu görevine atanan ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, İsrail ile Lübnan arasındaki dolaylı sınır müzakereleri ele alındı. Açıklamada daha fazla bilgiye yer verilmedi.

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da Meclis Başkanı Nebih Berri'nin ABD'li heyet ile Lübnan-İsrail arasındaki deniz ve kara sınırlarının belirlenmesi konusunu görüştüğü belirtildi.

Ekim 2020'de sağlanan çerçeve anlaşmasına bağlılığın teyit edildiği aktarılan açıklamada, Berri'nin "ABD'nin yeni girişimleri doğrultusunda BM himayesindeki müzakereleri yeniden başlatma fırsatımız var." dediği ifade edildi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri, ayrıca ABD'li heyetten Beşşar Esed rejimine yönelik yaptırımlar konusunda Lübnan'ın istisna tutulmasını istedi.

ABD'li heyet ayrıca Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Genelkurmay Başkanı Joseph Avn ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Lübnan-İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.