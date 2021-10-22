Kütahya'da kimlik kontrolü yapılan şüphelinin cebinde 54 tarihi eser bulundu - Haberler
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Kütahya'da kimlik kontrolü yapılan şüphelinin cebinde 54 tarihi eser bulundu

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da kimlik kontrolü yapılan şüphelinin cebinde 54 tarihi eser bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, montunun cebinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 54 parça tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, montunun cebinde Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 54 parça tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, devriye gezen sivil polis ekipleri, Ada Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen A.K'nin (39) kimlik sorgulamasını yapmak istedi.

Kimliğini gösteren şüpheli ardından montunun cebindeki Roma dönemine ait olduğu ve kaçak define kazılarında bulunduğu tahmin edilen 44 sikke, 5 yüzük ve 5 objeyi polislere teslim etti.

Şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen eserler incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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