Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik kask ve plaka denetimi gerçekleştirildi.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde motosiklet sürücülerine yönelik kask ve plaka denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarında can kayıplarını en aza indirmek amacıyla belli noktalarda trafik denetimi yaptı.

Motosiklette kask kullanımının önemi hakkında sürücüleri uyaran ekipler, plakasız ve kasksız motosiklet kullananlara cezai işlem uyguladı.

Trafik uygulamalarına, Kumluca Emniyet Müdürü Erol Şen de katıldı.

Şen, motosikletlerin karıştığı kazalarda, kaskın sürücülerin hayatını yüzde 80 oranında koruduğunu söyledi.

Motosiklet sürücülerinin kask kullanımına önem verdiklerini vurgulayan Şen, "Motosikletlerin kayıt dışı olmaması için mutlaka plaka takmaları zorunlu. Plaka, sigorta, sürücü belgesi, kask kullanımı yoksa ceza uygulanır. Bizim amacımız vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Sürücülerden isteğimiz ehliyetsiz, plakasız, sigortasız ve kask kullanımı olmadan trafiğe çıkmasınlar." diye konuştu.

Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Kumluca'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

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