Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yatırımları ve gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yatırımları ve gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yatırımları ve gündemi değerlendirdi Açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni akademik yılda barınma sorunu yaşayan öğrencilere ilişkin, "Bize bin civarında bir başvuru oldu.

İZMİR (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni akademik yılda barınma sorunu yaşayan öğrencilere ilişkin, "Bize bin civarında bir başvuru oldu. Onların 750'sini yerleştirdik." dedi.

Altay, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Konya'ya yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi.

Akyokuş Mevkisi'ne yeni çevre düzenlemesi yapıldığını anlatan Altay, Konya'nın panoramik olarak görülebildiği mevkide park ve yürüyüş alanları yapılacağını söyledi.

Altay, 2021 İslam Oyunları'na bir yıldan kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, yapımı devam eden spor yatırımlarının olimpiyatlara yetiştirileceğini söyledi.

Gündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Altay, bir gazetecinin, İzmir'deki "semazen" temalı belden üstü çıplak dans gösterisine tepkiler gösterildiğini hatırlatarak, Konya'da düzenlenen 18. Mistik Müzik Festivali'nde de aynı sahnede sema ve flamenko gösterisi yapılması ile ilgili görüşlerini sorması üzerine şöyle konuştu:

"Bu konudaki kanaatimde herhangi bir değişiklik yok. Ben sema ayin-i şerifinin Kültür Bakanlığının belirlediği formatta, belirlediği yerde yapılması gerektiği kanaatimi aynen taşımaya devam ediyorum. Bunu kim yaparsa yapsın, bu kanaatimde herhangi bir değişiklik olmayacak. Zannediyorum, bu bir iş kazasıdır. Yoksa yapanların da bunu bilinçli yaptıklarını düşünmüyorum. Sema ayin-i şerifi ve semazenlerin uygulamalarıyla ilgili kanaatimde herhangi bir değişiklik yok. Aynı fikrimi sabit taşıyorum."

Altay, üniversite öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin başka bir soruya, "Bize bin civarında bir başvuru oldu. Onların 750'sini yerleştirdik. Konya'da üniversitelere bu yıl yaklaşık 20 bin yeni kayıt var. Konya'nın yurt kapasitesi 35 bin. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeki yurtlar da inşallah bu hafta açılacak. Öyle çok ciddi, büyük bir krizle karşı karşıya değiliz." cevabını verdi.

Altay, 1-3 Ekim'de Kalehan Ecdat Parkı'nda düzenledikleri Konya GastroFest'e 300 binden fazla ziyaretçi geldiğini dile getirdi.

Konya Bilim Merkezi'nde de 7-10 Ekim'de düzenlenecek Bilim Festivali'ne yoğun katılım beklediklerini vurgulayan Altay, gençler ve çocukların istifade edebilecekleri güzel bir etkinlik olacağını söyledi.

Eski hizmet binası kütüphane olacak

Altay, eski büyükşehir belediyesi hizmet binasının yıkılmaya başlandığını hatırlatarak, "Bu alanı ne yapacağımızla ilgili ciddi tartışmalar oldu. Yeni bir bina yapılarak belediye hizmet alanı olarak devam etmesi gündemdeydi. Biz bu alanı gençlerden gelen talepler doğrultusunda Türkiye'nin en güzel kütüphane binalarından birini yapmak için çalışmalara başladık. Bunu ilk kez kamuoyuyla paylaşıyoruz. Şehrimize ve gençlere hayırlı olsun. 26 bin 500 metrekarelik alanıyla 4 katlı binamız gençlerimize hizmet verecek." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yatırımları ve gündemi değerlendirdi Açıklaması

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yatırımları ve gündemi değerlendirdi Açıklaması

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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