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Keban Kaymakamı Akbulut'tan, bursluluk sınavını kazanan öğrencilere hediye

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban Kaymakamı Akbulut'tan, bursluluk sınavını kazanan öğrencilere hediye

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilere hediye verdi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilere hediye verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Mustafa Tuncay, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilerle Keban Kaymakamını Akbulut'u makamında ziyaret etti.

Başarılı öğrencileri tebrik eden Akbulut, başarılarından dolayı öğrencilere hediye verdi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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