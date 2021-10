Kardeş Yemeği Projesi Tadım GünüKahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün iş birliğinde Tarihi Mutfak Müzesi'nde "Kardeş Yemeği Projesi Tadım Günü" etkinliği yapıldı. Kültür kaynaşması ve yardımlaşmanın artırılması amacıyla düzenlenen proje kapsamında, Türkiye ve Suriye yemek kültürü birleştirilerek "Kardeş Yemeği" etkinliği oluşturuldu. Programa, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu, Kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Suriyeli ve Kahramanmaraşlı aşçılar katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan programda, Mado Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Mehmet Gültekin, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, "Kardeş Yemeği" projesinin önemi ve yapılan ortak çalışmalar ile ilgili konuşma yaptılar. Kardeş Yemeği Etkinliği'nde değerlendirmelerde bulunan Vali Coşkun ise her iki kültürün lezzetlerinin izlerini taşıyan etkinliğin, kültürlerin kaynaşması açısından önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan yemeklerin tadılmasının ardından emeği geçen aşçılara ödüllerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle program sona erdi.

