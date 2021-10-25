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Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Tufan D. (24), aralarında husumet bulunan ve sosyal medyadan tartıştıkları kuzeni Emir Ö'nün (30) Cumhuriyet Mahallesi 674. Sokak'taki evine gitti.

Evin önünde başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tufan D, yanında getirdiği av tüfeğiyle Emir Ö'yü göğsünden yaralayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emir Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı

Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı

Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı

Tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle yaraladı
AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri
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