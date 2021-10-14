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Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan çocuk, tedavi altına alındı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan çocuk, tedavi altına alındı.

Bayır Mahallesi Fevzi Fırat Caddesi'nde, N.Y. idaresindeki 34 JS 7672 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu N.A'ya (4) çarptı.

Yere düşen çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin çocuğa çarpması, ardından etraftakilerin yardıma koşması yer alıyor.

Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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