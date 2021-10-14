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Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi olası afetlere hazırlamak için yaptığı çalışmalar kapsamında bünyesine gezici aşevi aracını kattı.

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi olası afetlere hazırlamak için yaptığı çalışmalar kapsamında bünyesine gezici aşevi aracını kattı. Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtma kapasitesi ile hizmet verecek.

Kadıköy Belediyesi'nin bünyesine kattığı gezici aşevi, doğal afet ve acil durumlar halinde sıcak yemek dağıtacak. Araçta incelemelerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul'un deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak, Kadıköy'ü depreme hazırladıklarını söyledi. Odabaşı, "İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza, komşularımıza, Kadıköy'de yaşayan ya da Kadıköy'de anlık bulunan İstanbullu komşularımıza hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için bünyemize kattığımız gezici aşevinin en önemli görevi Kadıköy'ü depreme hazırlamak. Bilim insanlarının söylediği İstanbul depremi gerçeğinden yola çıkarak göreve başladığım günden beridir Kadıköy Belediyesi'ni deprem sonrasına hazırlama çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunun en önemli unsurlarından birisi de gezici aşevi. Kadıköy Belediyesi olarak olası İstanbul depremi sonrasında komşularımızın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gezici aşevini hizmete sunduk. Deprem sonrasında insanların yemeğe ulaşması, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi çok zor olacak. Pratiklerimizde de bunu gördük. En son İzmir depreminde, buradan giden arama kurtarma ekibi arkadaşlarla birlikte ben de oradaydım, böyle bir aşevine ihtiyaç olduğu çok aşikardı. Hızlıca projesini çizdik, yaptırdık ve bugün itibarıyla Kadıköylülerin hizmetine sunuyoruz. Bir aşevi daha yapma planlarımız var. Çünkü Kadıköy nüfusu deprem sonrası etkilenecek alanda ve bir gezici aşevinin yetmeyeceği düşüncesindeyiz. Bunlara paralel olarak bu tırların hemen yanında duracak daha küçük mobil ikram araçlarımız var, onlar zaten hizmete başlamıştı. Ege'de çıkan yangınlar sırasında oraya gitti. Kastamonu, Ordu, Sinop, Rize'deki sel felaketlerinde de orada görev yaptı. Şu an Kadıköy'ün değişik yerlerinde görev yapıyorlar. Her gezici aşevinin arkasında bunlar da olacak ve aşevi tırında pişen yemekleri daha uzak noktalara taşıyacaklar. Umarım bu aşevi tüm belediyelere de örnek olur. Biz bunun çoğalmasını istiyoruz. Bu büyük bir ihtiyaç" dedi.

3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre uzunluğundaki araçta 5 adet yemek pişirme kazanı, 2 adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgahı ve mutfak el aletleri bulunuyor. - İSTANBUL

Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

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Haber: Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi - Haberler
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