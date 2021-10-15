İzmir'de uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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İzmir'de uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
İzmir'de uyuşturucu operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçe Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Gümüşkoy mevkisinde bir sokakta uyuşturucu satın almak için beklediğinden şüphelenilen E.U ve bir otomobilin içinde bekleyen Ö.B.Ö, konuştukları sırada gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada kokain olduğu değerlendirilen 15 gram uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan ekipman ve yaklaşık 10 bin lira ile 100 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan E.U. savcılıkça, şüpheli Ö.B.Ö. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri
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