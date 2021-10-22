İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp dün mahkemeye sevk edilen 68 şüpheliden 17'si daha "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha

İSTANBUL - İstanbul merkezli 16 ildeki terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınıp dün mahkemeye sevk edilen 68 şüpheliden 17'si daha "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Salı günü de 4 şüpheli "örgüt üyeliğinden" tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, DHKP/C adına faaliyetlerde bulundukları ve silahlı eğitim alarak eylem hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 126 şüpheliden 91'i yakalanmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü Salı günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Polis ve jandarmadaki sorguları tamamlanan ve dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen aralarında örgütün kilit isimlerinden G.T. ve İ.K.'nın da olduğu 68 kişiden 17 şüphelinin daha "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenildi. 51 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği aktarıldı. Bu verilere göre aynı soruşturma kapsamında tutuklanan DHKP/C üyesinin 21'e yükseldiği kaydedildi. Halen İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde gözaltında bulunan 9 şüpheliden bir kişinin daha bugün adliyeye sevk edildiği, geri kalan zanlıların polisteki ifade işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha

İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha

İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha

İstanbul merkezli 16 ildeki DHKP/C operasyonunda 17 tutuklama daha
İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri
Sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili, cinayetin sebebini itiraf etti

Sırtına aldığı 13 bıçak darbesiyle öldürülen kişinin katili, cinayetin sebebini itiraf etti

 Beşiktaş ve Şişli'yi mesken tutmuşlardı! Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

Beşiktaş ve Şişli'yi mesken tutmuşlardı! Yabancı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

 İzmir'de PKK propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı! Aralarında HDP'li isimler de var

İzmir'de PKK propagandası yapan 17 kişi gözaltına alındı! Aralarında HDP'li isimler de var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title