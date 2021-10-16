'İstanbul Comics and Art Festival' yarın sona eriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"İstanbul Comics and Art Festival" yarın sona eriyor

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Müze Gazhane'nin tarihi yerleşkesindeki iki müzesinden biri olan Karikatür ve Mizah Müzesi, bu yıl "İstanbul Comics and Art Festivali"ni ağırlıyor.

İSTANBUL (AA) - Müze Gazhane'nin tarihi yerleşkesindeki iki müzesinden biri olan Karikatür ve Mizah Müzesi, bu yıl "İstanbul Comics and Art Festivali"ni ağırlıyor.

Bu yıl, beşinci kez "Ötekiler" teması altında düzenlenen festivalde, çizgi roman, karikatür, illustrasyon, animasyon, fanzin ve sokak sanatı atölye, sergi ve söyleşi programları katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Tema üzerinden festival kapsamında, çizgi romanda, animasyonda, karikatür ve illüstrasyonda mutant, canavar, robot ve cyborg gibi insan dışı/üstü, farklılıkları nedeniyle norm dışı kabul edilen tüm canlıların "öteki" olarak hikayelerine odaklanıyor.

Çizgi sanatı dünyasından çok sayıda sanatçıyı da ağırlayacak festival, yarın sona erecek. Festivalin finali ise ücretsiz "In Hoodies" konseriyle gerçekleştirilecek.

Müze Gazhane'nin "Çizerini Yaşatan Çizgiler" isimli kalıcı sergisi kapsamında da yıl boyu geçici sergiler düzenlenecek. Geçmişten bugüne siyasal, toplumsal ve sosyokültürel hayatın yansımaları çizgi sanatı üzerinden İstanbullularla buluşacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
Kaybolan çocuklarını 21 yıldır arayan baba: Keşke dilencilik yapsaydım da İstanbul'a gitmeseydim

Kaybolan çocuklarını 21 yıldır arayan baba: Keşke dilencilik yapsaydım da İstanbul'a gitmeseydim

 Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

 İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Ahmet Davutoğlu Ömer Çelik Hulusi Akar
Magazin Hava Durumu Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Şahap Kavcıoğlu Mehmet Ali Erbil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'İstanbul Comics and Art Festival' yarın sona eriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 21:12:47. #1.12#