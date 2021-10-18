İspanya'ya hafta sonunda 25 tekneyle 500'den fazla düzensiz göçmen geldi - Haberler
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İspanya'ya hafta sonunda 25 tekneyle 500'den fazla düzensiz göçmen geldi

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'ya hafta sonunda 25 tekneyle 500'den fazla düzensiz göçmen geldi

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru yasa dışı göçmen akınında hafta sonunda yoğunluk yaşandığı, ülkeye 500'den fazla düzensiz göçmenin geldiği ve batan bir teknedeki 11 göçmenin ise kayıp olduğu bildirildi.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru yasa dışı göçmen akınında hafta sonunda yoğunluk yaşandığı, ülkeye 500'den fazla düzensiz göçmenin geldiği ve batan bir teknedeki 11 göçmenin ise kayıp olduğu bildirildi.

İspanya'nın doğusundaki Valensiya, Balear Adaları ve Murcia ile güneyindeki Endülüs bölgeleri kıyılarına hafta sonunda düzensiz göçmenleri taşıyan 25 tekne veya botun geldiği belirtildi.

Sahil Güvenlik kurumu ve yerel yönetim yetkililerinin basına yaptıkları açıklamalarda, küçük gruplar halinde 500'den fazla düzensiz göçmenin İspanya'ya geldiği bilgisi paylaşıldı.

Endülüs bölgesindeki Almeria kıyıları açıklarında, dün gece yarısı batan bir teknedeki Cezayirli 3 düzensiz göçmeni kurtaran Sahil Güvenlik ekipleri, teknede 14 kişinin seyahat ettiğinin öğrenildiğini ve kayıp olan 11'inin arandığını duyurdu.

Düzensiz göçmen dramı, 14 Ekim'de bu kez Cadiz açıklarında yaşanmış, kayıp olan 21 düzensiz göçmenden 6'sının cesedine ulaşılmıştı.

Düzensiz göçmen akınında yüzde 51 artış

İspanya İçişleri Bakanlığının ekim başında kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, deniz ve kara yolundan bu yılın 9 ayında 28 bin 729 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı ve bir yıl öncesine göre yüzde 51'lik bir artışın olduğu belirtilmişti.

Düzensiz göçmenlerin 27 bin 136'sının deniz yoluyla geldiği ve bunların yüzde 47'sinin Kanarya Adaları'na ulaştığı ifade edilmişti.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanya'ya hafta sonunda 25 tekneyle 500'den fazla düzensiz göçmen geldi - Haberler
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