İMAMOĞLU'NUN VETO ETTİĞİ TEKLİFLER, MECLİS GÜNDEMİNDE TEKRAR KABUL EDİLDİ

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) ekim ayı oturumunda, Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği teklifler tekrar görüşülerek karara bağlandı. Gündeme tekrar alınan Beykoz ilçesi "Millet Bahçesi" ile ilgili imar değişikleri ile 2019-2020-2021 yıllarını kapsayacak şekilde 3 ay süre ile "İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyonu" kurulması teklifleri ısrar karar olarak kabul edildi.

KOMİSYON TEKLİFİ OY BİRLİĞİYLE ISRAR KARAR OLARAK KABUL EDİLDİ

İBB Meclisinde teklif edilen, "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro" hattında kullanılmak üzere dış borçlanma talebi oy birliğiyle kabul edildi. İBB, metro hattında kullanılmak üzere, 158 milyon Euro+KDV sigorta primi tutarında dış borçlanma kullanabilecek.