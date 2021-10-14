İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen İett Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonunun kurulması kararını meclisten tekrar geçirdi.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Oturumda geçen ay meclis tarafından kabul edilen ve İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulması kararı ele alındı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'nin kendi görüşlerine dayanak oluşturacak bir rapor yazmak için komisyon kurmak istediğini öne sürdü.

Bütün iddiaların araştırılması taraftarı olduklarını belirten Balyalı, "Biz bütün bu iddiaların araştırılması taraftarıyız. İETT'mizle ilgili birimler de bütün belgeleri zamanında gönderirler. Bundan sonrasında umarım komisyondaki arkadaşlar uyumlu bir çalışma yaparak yani bu iddiaları araştırır." ifadelerini kullandı.

Taşeron firmaya ihale iddiası

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da son dönemde çok sayıda İETT aracının yollarda kaldığını ve İstanbulluların mağduriyet yaşadığını belirterek, bu mağduriyetlerin sebebini araştırmak için geçen ay bir araştırma komisyonu kurduklarını dile getirdi.

Araç bakım ve onarım ihalelerinin davetiye usulüyle yapıldığını bildiren Türkyılmaz, "2 milyar liralık ihalenin 800 milyon liraya bir taşeron firmaya verildiğine dair ciddi iddialar söz konusu. İhaleyi alan firmanın mali müşavirinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat olması da tüm bu iddialara eklendiğinde ortada ciddi bir şaibe ve şüphe konusunda bir tereddüt kalmamıştır." şeklinde konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiaları "kuru gürültü" olarak nitelendirdiğini aktaran Türkyılmaz, veto gerekçesinde komisyonda uzman görevlendirmesi yapılmasının yer aldığını dile getirdi.

Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi çok iddiaların büyüklüğüyle mütenasip olmayan çok basit bir usul gerekçesiyle karar veto edildi ve İstanbullular adına soru sorma yetkisini haiz olan meclis üyelerinin bu iddialarla ilgili yapmak istedikleri araştırma engelleniyor. Sorun değil, komisyonda uzman da çalıştırmayabiliriz. Ama CHP'li meclis üyelerimizle beraber İstanbulluların her gün yaşamış olduğu mağduriyeti giderecek bir çözümün bu komisyon çalışmaları sonunda Büyükşehir Belediyesi'ne rehberlik edeceği kanaatindeyiz."

Teklif oy birliği ile "ısrar kararı" olarak kabul edildi.

2019-2020 ve 2021 yılındaki faaliyetleri inceleyecek komisyon, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu ismiyle çalışacak.