İBB'de 'İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme Komisyonu' kurulacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İBB'de "İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme Komisyonu" kurulacak

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İBB'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonunun kurulması kararını meclisten tekrar geçirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen İett Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonunun kurulması kararını meclisten tekrar geçirdi.

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Oturumda geçen ay meclis tarafından kabul edilen ve İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulması kararı ele alındı.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AK Parti'nin kendi görüşlerine dayanak oluşturacak bir rapor yazmak için komisyon kurmak istediğini öne sürdü.

Bütün iddiaların araştırılması taraftarı olduklarını belirten Balyalı, "Biz bütün bu iddiaların araştırılması taraftarıyız. İETT'mizle ilgili birimler de bütün belgeleri zamanında gönderirler. Bundan sonrasında umarım komisyondaki arkadaşlar uyumlu bir çalışma yaparak yani bu iddiaları araştırır." ifadelerini kullandı.

Taşeron firmaya ihale iddiası

AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da son dönemde çok sayıda İETT aracının yollarda kaldığını ve İstanbulluların mağduriyet yaşadığını belirterek, bu mağduriyetlerin sebebini araştırmak için geçen ay bir araştırma komisyonu kurduklarını dile getirdi.

Araç bakım ve onarım ihalelerinin davetiye usulüyle yapıldığını bildiren Türkyılmaz, "2 milyar liralık ihalenin 800 milyon liraya bir taşeron firmaya verildiğine dair ciddi iddialar söz konusu. İhaleyi alan firmanın mali müşavirinin CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat olması da tüm bu iddialara eklendiğinde ortada ciddi bir şaibe ve şüphe konusunda bir tereddüt kalmamıştır." şeklinde konuştu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun iddiaları "kuru gürültü" olarak nitelendirdiğini aktaran Türkyılmaz, veto gerekçesinde komisyonda uzman görevlendirmesi yapılmasının yer aldığını dile getirdi.

Türkyılmaz, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi çok iddiaların büyüklüğüyle mütenasip olmayan çok basit bir usul gerekçesiyle karar veto edildi ve İstanbullular adına soru sorma yetkisini haiz olan meclis üyelerinin bu iddialarla ilgili yapmak istedikleri araştırma engelleniyor. Sorun değil, komisyonda uzman da çalıştırmayabiliriz. Ama CHP'li meclis üyelerimizle beraber İstanbulluların her gün yaşamış olduğu mağduriyeti giderecek bir çözümün bu komisyon çalışmaları sonunda Büyükşehir Belediyesi'ne rehberlik edeceği kanaatindeyiz."

Teklif oy birliği ile "ısrar kararı" olarak kabul edildi.

2019-2020 ve 2021 yılındaki faaliyetleri inceleyecek komisyon, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu ismiyle çalışacak.

AA / Mücahit Türetken - Son Dakika Haberleri
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında

Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasında
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Burak Sergen Bülent Ersoy Tamer Karadağlı
Spor Burak Elmas Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İBB'de 'İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme Komisyonu' kurulacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:52:46. #1.17#