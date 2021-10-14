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HIRSIZLIKTAN YAKALANDI, GAZETECİLERE 'İYİ ÇEK' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
HIRSIZLIKTAN YAKALANDI, GAZETECİLERE 'İYİ ÇEK' DEDİ

AKSARAY'da daha önce bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3'ü kadın 4 kişi, dün akşam bir eve daha girmek isterken polis tarafından yakalandı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da daha önce bir evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3'ü kadın 4 kişi, dün akşam bir eve daha girmek isterken polis tarafından yakalandı. Erkek şüpheli Ö.E. (58), kendisini görüntüleyen muhabirlere, "İyi çek lazım olur. Evinin baş köşesine resmimi asarsın dedi.

Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 30 Eylül'de Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki bir evden 70 bin TL ve altın çalınması üzerine çalışma başlattı. Polis, il dışından gelen Ö.E., F.G (30), E.G (27) ve N.U.'nun (19) hırsızlığı yaptığını belirledi. Aksaray'dan ayrılan şüphelilerin dün yeniden kente geldiği tespit edildi. Ardından fiziki takip başladı. Polis, şüphelileri aynı mahallede başka bir eve hırsızlık için girmek isterken yakaladı.

Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Bu sırada sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Ö.E., hastane çıkışında gazetecilere "İyi çek lazım olur. Evinin baş köşesine resmimi asarsın dedi. Kadın şüphelilerden biri de, koronavirüs tedbirleri kapsamında taktığı maskeye rağmen gazetecilere tükürmeye çalıştı.

HIRSIZLIKTAN YAKALANDI, GAZETECİLERE 'İYİ ÇEK' DEDİ

HIRSIZLIKTAN YAKALANDI, GAZETECİLERE 'İYİ ÇEK' DEDİ

HIRSIZLIKTAN YAKALANDI, GAZETECİLERE 'İYİ ÇEK' DEDİ

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