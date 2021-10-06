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MHP Grup Başkanvekili Güzgülü, Demirci Heyetini ağırladı

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MHP Grup Başkanvekili Güzgülü, Demirci Heyetini ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Demirci Akıncıları Derneği heyetini makamında konuk etti.

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Demirci Akıncıları Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayati İmrenlerli, Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Mehmet Baskak ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kıncı, Demirci Akıncılarının Milli Mücadele Döneminde toplantı yaptıkları ilk evi Kent Müzesine dönüştürmek istediklerini dile getirdi ve bu projenin yapımı için Büyükşehir Belediyesinden destek istediklerini belirtti. Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal kuvvetlerine karşı Demirci Akıncılarının önemli rol oynadığını aktaran Güzgülü, ilgili talebin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletileceğini söyledi. Kıncı, ziyaretin sonunda 'Akıncılar Şehri Demirci', 'Demirci Merkezde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Mezar Taşları' ve 'Cumhuriyetin İlk Yıllarında Demirci Kazası' isimli kitapları Güzgülü'ne armağan etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, konuklarına teşekkür etti.

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Haber: MHP Grup Başkanvekili Güzgülü, Demirci Heyetini ağırladı - Haberler
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