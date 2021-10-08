Gürbulak Gümrük Kapısı yeniden yaya geçişlerine açıldı - Haberler
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Gürbulak Gümrük Kapısı yeniden yaya geçişlerine açıldı

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Gürbulak Gümrük Kapısı yeniden yaya geçişlerine açıldı

Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapılarından olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 aydır yaya yolcu geçişine kapalı olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaya geçişleri yeniden başladı.

Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapılarından olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 aydır yaya yolcu geçişine kapalı olan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaya geçişleri yeniden başladı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 23 Şubat 2020'de günübirlik yaya geçişlerine kapatılan ve bugün bu geçişlere yeniden açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen İranlı vatandaşlar gümrük kapısı personelince karşılandı.

72 saat önceden yapılan PCR test sonuçları negatif çıkan kişililer, sağlık, pasaport ve gümrük kontrolü yapılarak yurda alındı.

İranlı Masud Haşımi, AA muhabirine, gümrük kapılarının yaya yolculara açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiklerini ve uzun zamandır gelemedikleri için özlediklerini dile getiren Haşımi, şöyle konuştu:

"Tebrizliyim ve Kovid-19 sürecinde Türkiye'ye gelemediğimiz için çok sıkıldık. Nihayet bugün kapılar açıldı. Ben hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de kendi reisimize çok teşekkür ediyorum. Uçakla Türkiye'ye geldiğimiz için maliyeti çok fazla oluyordu. Şimdi çok güzel oldu. Tebriz'de saat 12.00'de yola çıktım ve şimdi geldim. Buradan da İstanbul'a gideceğiz. Türkiye çok güzel bir ülke, ailem burada yaşıyor. Bu şekilde ticaret daha da canlanacak."

Nasim Saeedi ise eşinin ticaretle uğraştığını, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve bundan sonra sürekli geleceklerini anlattı.

Muhammet Ercüment de sınır kapıları açık olduğu için sevinçli olduklarını belirterek, "Gümrük kapıları kapalı olunca mecburen Tahran'a gidip uçakla Türkiye'ye geliyorduk ve bu bizim için çok masraflı oluyordu. Kapılar açıldığı için İranlılar olarak sevinçliyiz. Türkiye ile dostluğumuzun devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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