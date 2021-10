GTA Trilogy'nin geliştirilmiş grafikleri ve GTA 5 tarzı kontrolleri olacak

Rockstar'ın yaklaşan oyunu Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ile ilgili dataminer'ların edindikleri bilgilerle oyunun nasıl görünebileceği ve nasıl oynanacağı hakkında birkaç ayrıntıyı Gta Forums'da paylaştılar.

GTA Forums üyesi alloc8or, GTA Trilogy'nin GTA 5'in kontrollerini üstlenecek ve geliştirilmiş, güncellenmiş dokuları ve grafiklerinin olacağını belirtti.

Üç ikonik şehir, üç destans hikaye ve orijinal Grand Theft Auto Trilogy: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto San Andreas'ın yeni nesil için güncellenen oyunlarında yüksek çözünürlüklü dokular, grafik iyileştirmeleri, Grand Theft Auto 5 tarzı kontroller hedefleme ve çok daha fazlası olmak üzere yeni nesil için güncellendi.

Alloc8or, Rockstar mağazasında GTA Trilogy'nin orijinalini satın alanlara özel GTA Trilogy – Definitive Edition'a özel indirimler olabileceğini de belirtti.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bu yılın sonlarında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC'de çıkış yapacak.

