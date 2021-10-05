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Gaziantep'ten kısa kısa

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Gaziantep'ten kısa kısa

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği, esnafı hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için "Gözünüz Arkada Kalmasın" sloganıyla broşür dağıttı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği, esnafı hırsızlık olaylarına karşı uyarmak için "Gözünüz Arkada Kalmasın" sloganıyla broşür dağıttı.

Ekipler, ilçedeki birçok cadde ve sokağı dolaşarak vatandaşı uyarırken, işyeri sahiplerine alınacak tedbirlerle ilgili tavsiyelerde bulundu.

İş yerlerinde kapı, pencere kilitlerinin sağlamlığı ve güvenlik kamerasının önemine değinen ekipler, alınacak önlemlerin hırsızlık olaylarını engelleyebileceğine dikkati çekti.

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden denetim

Zabıta ekipler, fahiş fiyat artışlarına yönelik ilçe genelindeki marketlerde fiyat denetim yaptı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, alışveriş merkezleri, iş yerleri ve marketlerde ürünlerin, fahiş fiyattan satılabilmesinin önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüğünü belirtti.

Sarı, hijyen başta olmak üzere satışa sunulan ürünlerin son kullanım tarihi ve fiyat tarifelerine yönelik denetim gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Zincir marketler başta olmak üzere birçok işyerine yönelik denetimlerini aralıksız gerçekleşiyor. Buradaki amacımız vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyetle karşı karşıya kalmalarını önlemek ve haksız kazancın önüne geçmektir."

Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep'ten kısa kısa

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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