Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı - Haberler
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Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı

AA / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel
Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı

Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, bir köşe yazısında akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı.

Gazeteci-yazar Yılmaz Özdil, bir köşe yazısında akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Yılmaz Özdil ve avukatları katıldı.

Duruşmaya katılmayan akademisyen müşteki Ebubekir Sifil'i avukatı Mehmet Akif Mavi temsil etti.

Kimlik tespitinde aylık gelirini 40 bin lira olarak beyan eden sanık Özdil, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

Dava konusu yazıda hakaret içeren unsurlar olduğunu düşünmediğini ifade eden Özdil, "Yazıyı yazma amacım müştekinin bana yapmış olduğu hakarete yönelikti. Müştekiyle kişisel bir husumetim olmadığı gibi müştekiye hakaret etme kastım da yoktur. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki avukatı Mehmet Akif Mavi, müvekkilini akademik programı nedeniyle hazır edemediğini belirterek, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın eylemi nedeniyle kamuoyu önünde müvekkilin saygınlığı zedelenmiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, bir sonraki duruşmada müştekinin ifadesinin alınmasına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ebubekir Sifil'in, Yılmaz Özdil hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor.

Özdil'in 19 Aralık 2020'de Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan yazısında, müşteki hakkında kullandığı ifadelerin basın ve ifade özgürlüğü kapsamına girmediği, eleştiri sınırlarını aştığı aktarılan iddianamede, yazı içeriğindeki ifadelerin müştekinin onur ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte olduğu vurgulanıyor.

İddianamede Özdil'in "zincirleme şekilde sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan 6 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gazeteci Yılmaz Özdil'in akademisyen Ebubekir Sifil'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı - Haberler
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