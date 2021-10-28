Furkan Zıbıncı kimdir, tutuklandı mı? Şebnem Şirin kimdir? Furkan Zıbıncı ifadesinde ne dedi? Furkan Zıbıncı kaç yaşında, nereli?

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu. Vatandaşlar, Furkan Zıbıncı kimdir, kaç yaşında, nereli? Furkan Zıbıncı ifadesinde ne dedi? Furkan Zıbıncı yakalandı mı, tutuklandı mı? sorularının cevaplarını merak ediyor.

FURKAN ZIBINCI KİMDİR? TUTUKLANDI MI?

Denizli'de 23 yaşındaki Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı ilk ifadesinde, hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdü. Zıbıncı, "Her şey normaldi, ne olduysa sabah oldu. Hatırlamıyorum" dedi. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı dairede ölü bulundu.

Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı, polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Zıbıncı'nın gasp ve cinsel istismar olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, kasten öldürme suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FURKAN ZIBINCI İFADESİNDE NE DEDİ?

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini anlatan Furkan Zıbıncı'nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR?

Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek şahıs tarafından öldürüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25 yaşındaki Şebnem Şirin, evinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI NEDİR?

Saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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