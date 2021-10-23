Felipe Melo Galatasaray'a geri döndü mü? Brezilya'da çıkan Felipe Melo ile Galatasaray'ın anlaştığı yönündeki iddiaların ardından sarı-kırmızılı taraftarın en çok merak ettiği konuların arasında Felipe Melo'nun Galatasaray ile gerçekten anlaşıp, anlaşmadığı oldu. Galatasaray taraftarının en sevdiği isimler arasında yer alan ve ayrılışının ardından yerini doldurmak için birçok transfer yapan Aslan, Melo'dan aldığı verimi bu transferlerden alamamıştı. Son dönemde Galatasaray'ı takip eden futbolseverler Melo iddialarıyla ilgili internette en çok "Felipe Melo, Galatasaray'a geri mi döndü? Melo Galatasaray'a döndü mü? Melo, Galatasaray ile ne zaman imzalayacak? Felipe Melo Galatasaray'a transfer oldu mu? Melo Galatasaray ile imzaladı mı? Melo galatasaray'a geri dönüyor! Melo, Galatasaray'a geri mi dönüyor?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. İşte detaylar.

MELO GALATASARAY İLE ANLAŞTI MI?

Felipe Melo ile Galatasaray'ın anlaştığı yönünde Brezilya basınının ardından, Türk basınından da oldukça ciddi iddialar ortaya atıldı. Ancak Felipe Melo ile ilgili Galatasaray cephesinden anlaşıldığı ya da anlaşılmadığı yönünden resmi bir açıklama gelmedi. Türk basınında çıkan haberler e göre Brezilya sezon sonu (Ocak Ayı) Palmeiras ile sözleşmesi bitecek oyuncu ile 1,5 yıllık sözleşmede anlaşıldığı ve Ocak ayındaki transfer döneminde Felipe Melo'nun takıma katılacağı iddialar arasında.

FELİPE MELO NE ZAMAN İMZALAYACAK?

Felipe Melo'nun olası sözleşme imzalaması durumu Ocak ayında gerçekleşebilir. Brezilyalı yıldızın, Palmeiras ile 31 Aralık 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunmakta.

PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI!

Felipe Melo'nunmenajeri Leo Cornacini, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım üzerine Galatasaraylı taraftarlar oldukça heyecanlanırken, artık bu transferin resmiyet kazanmasını bekliyor.

Cornacini, Galatasaray bayrağının olduğu fotoğrafın içine, "Güzel mekan" diyerek Florya'yı etiketledi. Bu hareket transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

TEKNİK HEYETE KATILACAK!

Felipe Melo ile ilgili bir başka iddia ise 1.5 yıl futbol oynadıktan sonra futbolu Galatasaray'da bırakmak olduğu. Takım ruhuna katkısından dolayı Fatih Terim'in sevdiği isimlerin arasında yer alan Melo, sözleşmesinin bitişiyle Fatih Terim'in ekibine katılacak. Melo futbol oynarken de teknik ekibe tavsiyelerini sunacak.

MELO KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

Galatasaray'a geldiği ilk dönemde 10 numaralı formayı giyen Melo, Sneijder için fedakarlık yapmıştı. Melo, Sneijder'den sonra 3 numaraya geçti. 38 yaşındaki futbolcu, ocakta tekrar 10 numaralı formasını giymesi bekleniyor.

BURAK ELMAS'TAN İDDİALARA YANIT!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TFF ile Kulüpler Birliği arasında yapılan hakemlerle ilgili kritik toplantı ardından konuştu.

Felipe Melo konusunda yöneltilen soruyu yanıtlayan Burak Elmas, "Felipe Melo'nun transferi ile ilgili çıkan haberi okumadım, bilgim yok" ifadelerini kullandı.

MELO KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray'da 2011-2015 yılları arasında forma giyen 38 yaşındaki futbolcu 26 Haziran 1983 doğumludur. Palmeiras ile sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecektir.

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