Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümüne ilişkin davada ilk sanık konuştu

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara cinayetine ilişkin çeşitli suçlamaların yöneltildiği 14 sanıktan eski asker Yamba Elysee Ilboudo, hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini ancak kendisine verilen emirleri uyguladığını söyledi.

Vagadugu Askeri Mahkemesinde hafta başında görülmeye başlayan davada, cinayetin baş şüphelisi eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore ve o dönem güvenlik şefi olarak görev yapan Hyacinthe Kafando dışındaki 12 sanık hakim karşısına çıktı.

Olayın üzerinden 34 yıl geçmesine rağmen ilk kez yargı önüne çıkan sanıklardan 62 yaşındaki eski asker Ilboudo, Sankara'nın öldürüldüğü ve eski Cumhurbaşkanı Compaore'nin yönetime el koyduğu 15 Ekim 1987'de Compaore'nin evinde olduğunu söyledi.

O dönem komando birliğinde görev yapan Ilboudo, yine güvenlik şefi olarak görev yapan Kafando'nun emriyle 2 araçla Sankara ve 12 arkadaşının öldürüldüğü Ulusal Devrim Konseyine gittiklerini anlattı.

"Sankara'yı kimin vurduğunu bilmiyorum"

Ilboudo, Kafando ve Compaore'nin aracını kullanan Pathe Maiga'nın araçtan inerek etrafa ateş açmaya başladığını vurgulayarak, "Ben araçtan inmedim, ateş etmedim. Birkaç el ateş edildikten sonra Thomas Sankara, Ulusal Devrim Konseyindeki toplantı salonundan dışarı çıkarak 'Ne oluyor?' diye sordu. Ellerini havaya kaldırmıştı. Karşısında Kafando ve Maiga vardı ama Sankara'yı kimin vurduğunu bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Kendisine yöneltilen "devletin güvenliğine yapılan saldırıda iş birliği" suçlamasını kabul eden Ilboudo, "Suçlamaları kabul ediyorum ama ben bir asker olarak sadece bana verilen emirleri uyguladım. Bırakın adam öldürmeyi ben darbe yapılacağını dahi bilmiyordum." dedi.

Sankara ailesinin avukatı Ferdinand Nzapa da "Silahsız ve elleri havada dışarı çıkan Cumhurbaşkanı Sankara'yı soğukkanlılıkla katletmişler." diye konuştu.

34 yıl sonra açılan dava

Sankara cinayeti, Afrika'da aydınlatılmayı bekleyen en önemli davalarından biri olarak bilinse de 34 yıl boyunca konuyla ilgili herhangi bir yargılama yapılmadı. Dava, Sankara suikastı öncesi ve sonrası dönemini kapsayan Fransız arşivlerinin, Burkina Faso'ya teslim edilmesiyle açıldı.

Sankara ve 12 arkadaşının ölümüyle ilgili ilk kez 11 Ekim'de görülmeye başlayan dava, savunma tarafının 20 bin sayfalık belgeleri detaylı inceleyebilmesi için 25 Ekim'e ertelendi.

Hafta başında yeniden başlayan duruşmaya, suikastın baş şüphelisi eski Cumhurbaşkanı Compaore ve o dönem güvenlik şefi olarak görev yapan Kafando katılmadı. Mahkemeden yapılan açıklamada, Compaore ve Kafando'nun 10 gün içinde hakim karşısına çıkması gerektiği, aksi halde gıyabi yargılama yapılacağı kaydedildi.

Halk ayaklanması sonucu 2014'te devrildikten sonra Fildişi Sahili'ne sürgüne gönderilen Compaore, "kendisine askeri mahkeme tarafından tuzak kurulduğu" gerekçesiyle duruşmaya katılmayacağını söylemişti.

Compaore, Fildişi Sahili vatandaşlığına geçtiği için Burkina Faso'ya iadesi de mümkün görünmüyor.

Kafando'nun ise önce önce Togo ve Benin'e kaçtığı, daha sonra Fildişi Sahili'nde gizli bir yaşam sürdüğü iddia ediliyor.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara, 1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Sankara, darbeyle görevden uzaklaştırılmaya çalışılmış, 1987'de darbe sırasında çıkan çatışmalarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan'da eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı. Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Diendere dahil 13 kişiye aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.

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