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ESENLER EROKSPOR SON KARŞILAŞMASINI FARKLI KAZANDI

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ESENLER EROKSPOR SON KARŞILAŞMASINI FARKLI KAZANDI

Eklenme tarihi 12 Ekim 2021ABONE OL ESENLER EROKSPOR SON KARŞILAŞMASINI FARKLI KAZANDI 2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nü konuk etti.

ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 12 Ekim 2021

ABONE OL ESENLER EROKSPOR SON KARŞILAŞMASINI FARKLI KAZANDI 2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor, İçel İdmanyurdu Spor Kulübü'nü konuk etti.

Esenler Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada ilk yarı Murat Can Bölükbaşı ve Alper Karaman'ın karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan sarı yeşilliler, 65. dakikada Aziz Kızılgün ile üstünlüğü yakaladı. 77. ve 79. dakikalarda gelen gollerle fark dörde çıktı.

Maçta başka gol olmadı ve Erokspor net bir skorla maçı kazandı. Puanı 10 yapan sarı yeşilliler, 6. sıraya yükseldi.

ESENLER EROKSPOR MUSTAFA SARIGÜL İLE ANLAŞTI Esenler Erokspor'da Hikmet Sevim'den sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Mustafa Sarıgül getirildi. Tecrübeli hoca Mustafa Sarıgül takımın başındaki ilk maçına Mardin deplasmanında çıkacak.

RAKİP MARDİN 1969 SPOR Esenler Erokspor, 13 Ekim çarşamba günü Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Mardin 21 Kasım Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 14. 00'te başlayacak.

2021-2022 TFF 3. Lig 3. Grup'ta 6. haftada oynanan maçlar sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:

PUAN TABLOSU O G B M A Y AV P 1. FETHİYESPOR 6 5 0 1 21 7 14 15 ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S. K. 6 4 2 0 15 3 12 14 3. EDİRNESPOR 6 3 3 0 8 2 6 12 4. GÜMÜŞHANESPOR 6 3 3 0 5 0 5 12 5. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 6 3 1 2 9 7 2 10 6. ESENLER EROKSPOR 6 3 1 2 9 8 1 10 7. KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 6 2 3 1 5 3 2 9 8. AGRI 1970 SPOR 6 3 0 3 7 8

·l 9 9. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 6 2 2 2 8 6 2 8 10. BELEDİYE DERİNCE SPOR 6 1 4 1 4 5

·l 7 11. OFSPOR A. Ş. 6 2 1 3 6 9

-3 7 12. KARŞIYAKA 6 1 3 2 8 6 2 6 13. MODAFEN 6 1 3 2 8 9

-1 6 14. İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 6 1 3 2 8 10

-2 6 15. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A. Ş. 6 1 3 2 8 11

-3 6 16. MARDİN 1969 SPOR 6 1 2 3 7 10

-3 5 17. CEYHAN SPOR 6 0 2 4 5 15

-10 2 18 KADERMİR KARABÜKSPOR 6 0 0 6 1 23

-22 0

1959 yılında kurulan, İstanbul'un köklü futbol kulüplerinden Erokspor'la ilgili merak ettiklerinizi öğrenmek, maç fikstürlerini ve puan tablolarını incelemek, oyuncular ve yönetim kadrosu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz, takımın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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