EĞİRDİR'DE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI Bu yıl 7'incisi düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı bugün sabah saat 10. 00'de Atatürk Anıtına köy ve mahalle muhtarlarının çelenk sunması ile başladı. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, Özel İdare Müdürü Selim Müftüler, Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, Jandarma Komutanı Yüzb. Fatih Türkmen, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, Daire Müdürleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmaları yapan Yeni Mahalle Muhtarı Özer Öztürk yaptı. Daha sonra Yazla Mahallesi Sabancı Öğretmen Evi Yazlık Bahçe'de tertip edilen toplantıda konuşan Kaymakamımız Sayın Adem Çelik yaptığı konuşmada; yerel demokrasimizin, seçilmişler olarak çekirdeğini oluşturan muhtarlığın önemine değindi. Söz almak isteyen muhtarlar birer birer söz alarak karşılıklı istişarelerin ardından muhtarlar günü kutlama programı sona erdi.

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