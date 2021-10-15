Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından farklı üniversitelerde öğrenim gören fen bilimleri öğretmen adaylarına yönelik bilimsel etkinlik eğitimleri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen eğitimlere 17 üniversiteden 32 öğretmen adayı katıldı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı'nın ev sahipliği ve Prof. Dr. Eylem Bayır'ın yürütücülüğündeki "Fen Bilimleri Öğretmen Adayları İçin Yenilikçi Öğretim Yöntem ve Ortamlarına Uygun Etkinlik Tasarlama Eğitimi" programında öğretmen adaylarına, öne çıkan yenilikçi öğretim yöntem ve ortamlarına uygun 16 saat teorik ve 64 saat uygulamalı eğitim verildi.

Trakya Üniversitesinin yanı sıra Türkiye'nin farklı üniversitelerinden çok sayıda bilim insanının görev yaptığı projede, öğrencilere STEM yaklaşımı, bilimin doğası, argümantasyona dayalı öğrenme gibi tüm yenilikçi öğretim yöntem ve yaklaşımları konularında bilgiler aktarıldı.

Eğitimler kapsamında ayrıca katılımcı öğretmen adayları tarafından pek çok etkinlik üretildi.

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Eylem Bayır, projenin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimlerin oldukça verimli ve güzel geçtiğini belirterek, projenin öğretmen adaylarına çok önemli kazanımlarının olduğunu söyledi.

Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

İpsala Kaymakamı Güngör sınır kapısını ziyaret etti

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala Gümrük Kapısı'nda incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör, ziyarette gümrük kapısındaki iş ve işlemleri ile güvenlik önlemlerini denetledi.

Güngör, yapım çalışmaları devam eden ve büyük bölümü tamamlanan gümrük inşaatında da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla ilçedeki üretici kadınları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Balcı, Paşayiğit ve İzzetiye mahallelerindeki kadın çiftçilerle bir araya geldi.

Kadın Çiftçiler Gününü kutlayan Balcı, "Eli toprak kokan, çalışkan kadınlarımızın hasatlarının bol, ürünlerinin bereketli olmasını diliyoruz. Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren tüm Keşanlı kadın çiftçilerimiz başta olmak üzere üreten tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Balcı'ya ziyaretinde Paşayiğit Mahallesi Muhtarı Orhan Mutlu, İzzetiye Mahallesi Muhtarı Erdoğan Karaca eşlik etti.