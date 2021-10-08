Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu? İşte dünyanın en zengin kulübü! - Haberler
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Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu? İşte dünyanın en zengin kulübü!

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Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Newcastle United FC'nin rekor bir bedelle satılmasının ardından en zengin kulüp tartışması yeniden alevlendi. Peki, Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu? İşte dünyanın en zengin kulübü!

Dünyanın en zengin kulübü hangisi oldu? Prens Selman'ın 300 milyon Sterlin ( 480 Milyon Dolar) bedel ödeyerek Newcastle United Fc kulübünü satın almasının ardından en zengin kulüp sıralamaları altüst oldu. Premier Lig'de Liverpool, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal ve Tottenham ile mücadele etmek için kadro kurmaya hazırlanan Newcastle United, transfere ayırdığı bütçeyle dünyada PSG, Juventus, Barcelona ve Bayern Münih gibi kulüplerinde üzerine çıkmayı planlıyor. Peki, Dünyanın en zengin futbol kulüpleri sıralaması ne oldu? Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu? İşte dünyanın en zengin kulübü!

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ HANGİSİ?

Sezon başında Messi'yi transfer eden PSG'nin lider olduğu dünyanın en zengin futbol kulüpleri listesi Prens Selman'ın Newcastle United'ı satın almasının ardından değişti. Gelecek sezon transfere 1.5 milyar € gibi astronomik bir bütçe ayırmaya hazırlanan Newcastle United dünya yıldızlarını kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Bu gelişmelerin ardından dünyanın en zengin kulüpleri listesi ise şu şekilde oldu;

İşte dünyanın en zengin futbol kulüpleri:

Newcastle United: 400 milyar euro

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu?

Paris Saint Germain (PSG) : 260 milyar euro

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu?

Manchester City: 25 milyar euro Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu?

Leipzig: 18,5 milyar euro

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu?

Salzburg : 18,5 milyar euro

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu?

Juventus: 16,5 milyar euro Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu?

Chelsea: 12 milyar euro

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu?

LA Galaxy: 10 milyar euro

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu?

Arsenal: 8 milyar euro

Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu? İşte dünyanın en zengin kulübü!
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Haber: Dünyanın en zengin kulübü hangisi? Dünyanın en zengin futbol takımı 2021? En zengin zengin futbol takımı hangisi oldu? İşte dünyanın en zengin kulübü! - Haberler
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