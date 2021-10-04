Doğu Karadeniz için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı - Haberler
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Doğu Karadeniz için "çok kuvvetli yağış" uyarısı

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Doğu Karadeniz için

Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'de devam eden sağanağın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de devam eden sağanak etkisini artıracak.

Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-100 kilogram/metrekare) yağış öngörülüyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
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