Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi aileler için "gezici giyim mağazası" açıldı

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Deniz Feneri Derneği ihtiyaç sahibi aileler için "gezici giyim mağazası" açtı.

Merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesinde açılan mağaza 15 gün süreyle açık kalacak ve toplam 400 ailenin giyim ihtiyacını karşılayacak.

Açılış törenine eşi Sevim Karaloğlu ile katılan Vali Münir Karaoğlu, derneğin çeyrek asırdır iyiliği yaymak üzere kurulduğunu, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

İyiliği emreden bir inançtan gelindiğinin önemine değinen Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Peygamber efendimiz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyor. İyiliği ön gören bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı olan büyük bir medeniyetin fertleriyiz. Onun için iyilik yapmak, yardımlaşmak, sevgi ve merhamet göstermek bizim inancımızın ve kültürümüzün bir unsurudur. Derneğin hayırseverler ile ihtiyaç sahibini buluşturacak güzel bir mağaza açılışı dolayısıyla bir aradayız. Bu mağazaya daha önce tespit edilen aileler gelecek ve kendi ihtiyaçlarını seçerek alacaklar. İhtiyacı olmayan bir şeyi vermek değil, gelip ailenin kendi ihtiyacını bizzat seçmesi güzel bir olay."

Derneğin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ülkenin, milletin cömertliğini, yardımseverliğini bütün insanlığa ulaştırma gayretinde olduğuna işaret eden Karaloğlu, hayırseverlere ve dernek yetkililerine ihtiyaç sahiplerine yardımlarından dolayı teşekkür etti.