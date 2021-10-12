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DenizBank'tan taksi ödemelerine POS gerektirmeyen çözüm

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
DenizBank'tan taksi ödemelerine POS gerektirmeyen çözüm

DenizBank, BiTaksi ile Mastercard'ın tap-on-phone ödeme çözümünü kullanarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, taksi ödemelerinde POS cihazına gerek olmadan kartlı ödemelerin yapılabileceği BiTaksiPOS uygulamasını hayata geçirdi.

DenizBank, Bi Taksi ile Mastercard'ın tap-on-phone ödeme çözümünü kullanarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, taksi ödemelerinde POS cihazına gerek olmadan kartlı ödemelerin yapılabileceği BiTaksiPOS uygulamasını hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, BiTaksi iş birliğiyle, POS kullanımını her an herkes için ulaşabilir hale getiren BiTaksiPOS uygulamasını başlattı.

BiTaksi'ye üye olan şoförlerin NFC özellikli android cep telefonları POS cihazı gibi bir ödeme kabul cihazına dönüşüyor ve tüm temassız kredi kartlarıyla ödeme yapmak mümkün oluyor.

Yeni uygulamanın tanıtımına özel olarak, 11 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında, BiTaksi üzerinden DenizBank kredi kartlarıyla yapılan ilk harcamaya yüzde 50 indirim sağlanıyor.

"Teknoloji ve inovasyondaki tecrübemizin gücüyle çalışmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, ödeme sistemlerinin kapsama alanının yeni teknolojiler ve bilimsel bakış açıları ile hızla geliştiğini, temassız ödemelerle başlayan sürecin, mobil cihazlar, giyilebilir teknolojiler, nörobilim ve veri biliminin de kullanımı ile tamamen müşteri deneyimi odaklı hale geldiğini belirtti.

Ayşenur Hıçkıran, şunları kaydetti:

"Banka olarak kullanıcı deneyiminin rekabette farklılaşmayı beraberinde getirdiğinin bilincindeyiz. Dolayısıyla tekilleştirilmiş, kolay ve sade bir mobil ödeme deneyimi sunmak, Banka olarak başlangıç noktamız. Ödeme ağının ilk kez bu kadar çift taraflı hale geldiği iklimde, cep telefonlarının POS olarak kullanılabilmesi önem arz ediyor. Biz de DenizBank'ın yenilikçi ve teknoloji odaklı finansal market olma vizyonuna paralel şekilde, müşterilerimizin sıklıkla tercih ettiğini bildiğimiz BiTaksi iş birliğiyle, üye işyeri POS operasyonlarını müşterilerimizin telefonuna taşıdık; süreçlerin hızlı, etkin ve her an ulaşılabilir olmasını sağladık. Artan temassız kullanım yöneliminin de farkında olarak, taksicilerimizin ve yolcularımızın hayatını kolaylaştıran, güvenli ve hijyenik ödeme fırsatı sunan bir uygulama hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde de teknoloji ve inovasyon konusundaki tecrübemizin gücüyle, müşterilerimizin yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz."

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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