Büyükşehir Ali Akbulut Çocuk Akademisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

ADANA (Habermetre) - Nuray Karalar ; "Cumhuriyet emin ellerde. "

Adana Büyükşehir Belediyesi Ali Akbulut Çocuk Akademisi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren akademide, okullarından arta kalan zamanlarda kültürel ve bireysel yeteneklerini geliştirmek ve sosyalleşmek amacıyla drama, dans, tiyatro, satranç, müzik, resim, yabancı dil ve diğer başka alanlarda eğitim alan çocuklar, çeşitli etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

ÇOCUKLAR İÇİN NUTUK KİTABI DAĞITILDI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar'ın da katıldığı ve "Çocuklar İçin Nutuk" kitabını dağıttığı kutlamada, akademi öğrencileri Cumhuriyet ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili gösteriler yaptı, şarkılar söyledi, şiirler okudu.

CUMHURİYET EMİN ELLERDE

Velilerin de katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında katılımcılara hitap eden Nuray Karalar, "Bir Cumhuriyet öğretmeni olarak benim için çok anlamlı bir kutlamaydı. Çocuklarımıza, velilerimize çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir gösteri için büyük emek harcandığını bir öğretmen olarak biliyorum ve bunun için de öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Atatürk gençlerine de Cumhuriyeti çok iyi anlattıkları için teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin emin ellerde olduğunu bir kez daha gördük ve anladık" dedi.

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