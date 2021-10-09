Bodrum'da servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı - Haberler
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Bodrum'da servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.

Serdar Sürer idaresindeki 34 SS 3331 plakalı cip, Yalıçiftlik Mahallesi Yalıdağ Caddesi'nde karşı yönden gelen Erdoğan Karahan yönetimindeki 48 S 3583 plakalı bir otele ait personel servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs ile cipteki 22 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bodrum'da servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

Bodrum'da servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

Bodrum'da servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

Bodrum'da servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı

Bodrum'da servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı
AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bodrum'da servis minibüsüyle cipin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı - Haberler
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