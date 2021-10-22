Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Sinop'un Erfelek ilçesinde beton mikserinin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

ERFELEK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde beton mikserinin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Sinop'un Erfelek ilçesi Gavur Ovası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan Ekmekçi'nin kullandığı 57 KE 915 plakalı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Doğan Ekmekçi yaralandı. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan yaralı, 112 ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Beton mikseri şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title