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Başkan Çerçioğlu, can dostlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çerçioğlu, can dostlarını unutmadı

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Can dostlarımızı çok seviyoruz.

AYDIN (İHA) - 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ; "Can dostlarımızı çok seviyoruz. Hayvan dostlarımızın daima yanındayız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde can dostlarını unutmadı. "Satın alma sahiplen" projesi başta olmak üzere can dostlarına yönelik birçok önemli çalışmalara gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, can dostlarına dikkat çekti. Başkan Çerçioğlu, paylaşımında "Doğadaki her canlıya sevgi ve şefkat gösterilmesi dileğiyle, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. Can dostlarımızı çok seviyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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