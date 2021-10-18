Baraj doluluk oranları! 18 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler
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Baraj doluluk oranları! 18 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Baraj doluluk oranları! 18 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 18 Ekim Pazartesi 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 18 Ekim Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ekim Pazartesi 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 18 Ekim Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları! 18 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 18 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 18 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Haber: Baraj doluluk oranları! 18 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ekim 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler
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