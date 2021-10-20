Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmet Vahidi Arasında İkili ve Heyetler Arası Görüşmeler Gerçekleştirildi
??????????Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmet Vahidi arasında gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından; Bakanlığımız ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı pic. twitter.
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Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Ahmet Vahidi arasında gerçekleşen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından; Bakanlığımız ile İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında Güvenlik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı pic. twitter. com/J43NvBk6bv
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 20, 2021
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