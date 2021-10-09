AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI - Haberler
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AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI

OSMANİYE'de, avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül (27) tarafından dövülen 2 çocuk annesi Meltem Goncagül, (23), tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

OSMANİYE'de, avukatlık bürosunda boşanma aşamasında olduğu eşi İbrahim Goncagül (27) tarafından dövülen 2 çocuk annesi Meltem Goncagül, (23), tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İbrahim Goncagül ise tutuklandı.

Olay, 29 Eylül'de Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş merkezinde meydana geldi. Meltem Goncagül, boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra eşi İbrahim Goncagül de geldi. Boşanmak istemeyen İbrahim Goncagül ile eşi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İbrahim Göncagül, avukatlık bürosu çalışanlarının araya girmesine rağmen eşini tekme yumruk dövdü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına aldığı yumruk darbeleri ile ağır yaralanan Meltem Goncagül, ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Goncagül, buradan da Gaziantep'teki bir özel hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Meltem Goncagül, olaydan 10 gün sonra bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Meltem Goncagül'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Darp olayının ardından gözaltına alınan İbrahim Goncagül ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI

AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI

AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: AVUKATLIK BÜROSUNDA BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN DÖVÜLEN MELTEM, KURTARILAMADI - Haberler
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