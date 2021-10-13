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Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, Husilerin Marib'deki kuşatmasının olası sonuçlarına karşı uyarıda bulundu

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, Husilerin Marib'deki kuşatmasının olası sonuçlarına karşı uyarıda bulundu

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Husilerin Yemen'in orta kesimindeki Marib vilayetinin El-Abdiyye ilçesine uyguladığı kuşatmanın tehlikeli insani yansımalarının olacağı konusunda uyardı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Cenevre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), Husilerin Yemen'in orta kesimindeki Marib vilayetinin El-Abdiyye ilçesine uyguladığı kuşatmanın tehlikeli insani yansımalarının olacağı konusunda uyardı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, "Temel tüketim malzemelerin çoğunun tükenmesinin gölgesinde, Husilerin Abdiyye ilçesini kuşatmaya devam etmesinin tehlikeli insani yansımaları olacağı konusunda uyarıyoruz." denildi.

Açıklamada, Husilerin gıdanın halka ulaşmasını engellemesi dolayısıyla Abdiyye'deki yaşam kaynaklarının neredeyse tamamen kesintiye uğradığının ve ilçedeki gıda maddelerinin tamamen tükenme noktasına ulaştığının belgelendiği kaydedildi.

Örgütün açıklamasında, Husilerin ilçeye suyun girmesine izin vermemesi dolayısıyla halkın arıtılmamış su içmek zorunda kaldığı, yakıtın bitmesi nedeniyle elektriklerin tamamen kesildiği ve basit imkanlarla yaralılara sağlık hizmeti veren bir tıbbi birim hariç sağlık hizmetlerinin tamamen durduğu vurgulandı.

Husilerin Abdiyye'deki sivil halka karşı toplu cezalandırma politikası uygulamasının, ilgili uluslararası yasa ve protokollerin ciddi bir ihlali olduğu aktarılan açıklamada, Husilerden sivilleri askeri operasyonlardan uzak tutması ve sivillere uyguladığı kuşatmayı şartsız bir şekilde sonlandırması çağrısında bulunuldu.

Arap koalisyonu: Husilerden 108 kişi öldü

Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte Husilere karşı 19 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyonlarda Husilere ait 12 askeri aracın imha edildiği, 108'den fazla kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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