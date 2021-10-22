Aşk Mantık İntikam yeni bölüm ne zaman? Aşk Mantık İntikam 18. bölüm bugün var mı? Aşk Mantık İntikam 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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AŞK MANTIK İNTİKAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan ve Çağla'yı teknede oldukça yakın bir biçimde gören Esra'nın Ozan'a olan tüm güveni sarsılır ve hayatının en kritik kararını verir. Bundan böyle Ozan'ı beklemeyecek, kendisini seven, kalbini yormayan biriyle beraber olacaktır. Esra soluğu Çınar'ın yanında alarak ani bir kararla onunla sevgili olmak istediğini söyler. Çınar duyduklarına inanamaz, çok sevinir. Sonunda beklediğine değmiş, sevdiği onu seçmiştir. Sırada Ozan'ın koltuğuna oturma planı vardır ancak Ozan da boş durmamış, bir karşı hamle geliştirmiştir.

Çağla, Ozan'la her şeyi yoluna koyduğunu düşünmektedir ancak Ozan'ın kalbi bir tek Esra için atmaktadır. Çağla bunu gördükçe emin olur, Esra'nın şirketten gitmesi gerekmektedir. Esra'nın Ozan'ın gözünden düşmesini sağlayacak bir plan hazırlar. Şirketi tehlikeye atacağını bile bile planını uygulayan Çağla, Esra'nın hem Ozan'ın güvenini hem de şirketteki pozisyonunu kaybetmesini sağlayabilecek midir?

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esra, Çağla tarafından rakip firmaya bilgi sızdırmakla suçlanır ancak Ozan'ın beklenmedik hamlesi ile planı boşa düşer. Şirketteki hiç kimse Esra'nın böyle bir şey yapacağına ihtimal vermediği için Esra kısa sürede aklanır. Esra, Ozan'a gidip neden böyle bir hamle yaptığını sorar. Ozan onu korumak istemiştir. İkili bir tartışmanın ortasındayken gelen haber le şok olurlar. Ekrem ve Elif ortada yoktur. Esra ve Ozan, kardeşlerini ararken tüm kartların açıldığı ve büyük bir hesaplaşmanın yaşandığı bir gece geçirirler.

Çınar, yeni projenin bilgilerini sızdıran kişinin peşine düşer. Yeşim'le yediği bir yemek sonrasında duyduğu şeylerle sarsılır ve Çağla'dan hesap sorar. İyice köşeye sıkışan Çağla kontrolünü kaybeder. Çağla'yı bekleyen asıl şok ise, Ozan'ın son hamlesi olacaktır.

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